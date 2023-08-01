Haberler Yaşam Haberleri LGS Türkiye ikincisi olan Muhammet Halil Yazar’ın ekmek kapısı kül oldu
Giriş Tarihi: 1.8.2023 19:17 Son Güncelleme: 1.8.2023 20:08

LGS Türkiye ikincisi olan Muhammet Halil Yazar’ın ekmek kapısı kül oldu

Liselere Geçiş Sınavından (LGS) 494 puan alarak Türkiye ikincisi olan Elazığlı Muhammet Halil Yazar’ın ailesi ile birlikte geçimini sağladığı ahırda yangın çıktı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
LGS Türkiye ikincisi olan Muhammet Halil Yazar’ın ekmek kapısı kül oldu

Elazığ'ın en uzak ilçesi olan Arıcak'ta yaz aylarında 2 bin 500 rakımlı Akdağ'da bulunan Kepir Yaylası'nda ailesiyle birlikte hayvancılık yapan 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar, Liselere Geçiş Sınavından (LGS) 494 puan alarak Türkiye ikincisi olmuştu.

LGS yerleştirme sonuçları sonrası İstanbul Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesine kazanarak büyük başarı elde eden Yazar'ın ailesi ile birlikte geçimini sağladığı Arıcak'taki ahırında yangın çıktı. 700 metrekarelik alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi gören köylüler yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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LGS Türkiye ikincisi olan Muhammet Halil Yazar’ın ekmek kapısı kül oldu
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