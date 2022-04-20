Lise öğrencisi okulda çıkan kavgada can verdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan kavgada yere düşerek başını çarpan işitme engelli öğrenci yaşamını yitirdi. Olay Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan (17) ile N.Ş. (17) isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen Enes İşcan, başını yere çarptı. Ağır yaralanan İşcan kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. N.Ş. ise gözaltına alındı.