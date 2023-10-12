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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Maden şehidinin adı oğlunda yaşıyor

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Maden şehidinin adı oğlunda yaşıyor
Bartın'da 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nce işletilen maden ocağında meydana gelen patlamada 43 madenci hayatını kaybetmişti. Maden kazasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılar hâlâ taze...



33 yaşındaki maden şehidi Selçuk Ayvaz'ın acılı eşi Elif Ayvaz, "Oğlumuz babasının ölümünden 5 gün sonra dünyaya geldi. Eşim doğumda benim yanımda olmayı çok istiyordu. Ama olmadı, bebeğini göremedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi ziyaret ettiğinde 'Babasının ismini yaşatsın' demişti, biz de onun için adını Selçuk Sungur koyduk. Eşim o gün son mesaisinden sonra doğum iznine ayrılacaktı. 3.5 yaşındaki kızım babasının vefat ettiğini bilmiyor, 7 yaşındaki oğlum anlamaya başladı. Onsuz geçen 1 yıl çok zordu" dedi.

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Maden şehidinin adı oğlunda yaşıyor
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