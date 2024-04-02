Madende elektrik faciası

Zonguldak'taki Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'taki Dilaver Enerji'ye ait maden ocağında sahur yaptıktan sonra elektrikçi olarak çalıştığı maden ocağındaki faaliyetine devam eden Soner Korkut (25), elektrik akımına kapıldı. İşçiyi, mesai arkadaşları yüzeye çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam ile bilir kişi maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu. Savcı Adam, işçi tulumu ve çizme giyip, baret takarak teknik ekip ile birlikte maden ocağına indi ve inceleme yaptı.