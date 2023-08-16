Malatya’da deprem konutlarında son durum! Başkan Çınar, İkizce Mahallesine yeni yaşam alanı kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen İkizce'de ki deprem konutları

yükselmeye başladı. İkizce Mahallesindeki TOKİ deprem konutlarının şantiyesinde incelemede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplamda 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ Konutlarıyla birlikte İkizce Mahallesine yeni bir yaşam alanı kurulacağını söyledi.

9 BLOKTA TÜNEL KALIP SİSTEMİ KULLANILIYOR

İkizde Mahallesindeki birinci etap konutların depremzede ailelere teslim edilmesi için yoğun bir çalışmanın olduğuna dikkat çeken Başkan Çınar, " Büyük bir yıkıma sebep olan 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan İkizce Mahallesi birinci ve ikinci etap konut alanında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Sert bir zemine sahip bu bölgemizde TOKİ ekipleri tarafından bir yandan şantiye alanları hazırlanırken diğer taraftan konutların temel kazıları yapılıp, temel donatılar yerleştiriliyor. Bitme aşamasına gelen konutları görmek bizi sevindirmektedir. Bizlerde sık sık burayı ziyaret ederek şantiye şefimizden ve müteahhitlerden detaylı bilgiler alıyoruz, fikir alış verişi yapıyoruz. TOKİ yetkilileri ve müteahhitlerle bir kez daha bir araya gelip, konutların son durumu ve projeler üzerine detaylı olarak bir toplantı yaptık. Burada beşinci ayda yer teslimi yapıldıktan sonra 93 bloğun temel kazısı hazırlanırken, 29 bloğun ise temel donatıların yerleştirilmesi tamamlandı, keza 9 blokta da tünel kalıp sistemi yapılacak seviyeye getirildi." diye konuştu.

"TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK"

Yaşanan büyük deprem felaketinden sonra hızlı bir şekilde yapımına başlanan TOKİ Konutlarının, depremde ağır hasar alan konutları bulunan ihtiyaç sahiplerine tahsis edileceğini dile getiren Başkan Çınar, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının kalıcı ve güçlü yatırımlarla giderilmesi için dev adımlar atıldı. Allah'a şükürler olsun ki çok büyük bir devletimiz var, bütün imkanlar depremzedelerin emrine sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın gözetiminde TOKİ ve ilgili müteahhit firmaların yoğun mesaisiyle birlikte buraya deprem yönetmeliğine uygun konutlarla birlikte yeni bir yaşam alanı kuruluyor. Konutların en kısa sürede teslim edilmesi içinde belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Üzerimize düşen ne varsa yerine getirdik, bundan sonrada aynı mantıkla hareket ederek gereken ne varsa yerine getireceğiz. Deprem yaralarının sarılması için Malatya'ya büyük yatırımların gelmesi talimatını veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza ve ilgili bütün kurumlara şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. İnşaat alanında yoğun bir emek sarf eden, alın teri döken ve çalışan şantiye görevlilerimiz ve işçilerimize ise ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.