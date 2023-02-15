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Giriş Tarihi: 15.2.2023 23:19

Malatya’da deprem soruşturmasında 4 tutuklama

Malatya’da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 zanlıdan 4’ü tutuklandı. 15 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi

İHA
Malatya’da deprem soruşturmasında 4 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar oluşan ve yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunduğu tespit edilen çeşitli meslek gruplarındaki 46 zanlıya yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 19 şahıs gözaltına alınırken, zanlılardan 4'ü çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari durumda olan 20 şüphelinin yakalanması yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'da çalışmalar başlatılırken, zanlılar için yurt dışı yasağı tedbir kararı alındı.

15 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgilerine yönelik çalışmalarında devam ettiği öğrenildi.

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Malatya’da deprem soruşturmasında 4 tutuklama
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