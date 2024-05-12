Malatya’da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 1 ölü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Alper Efe E. kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.