Haberler Yaşam Haberleri Mantar toplarken kayalıklardan düştü: 9 saat sonra kurtarıldı
Giriş Tarihi: 25.4.2023 22:26 Son Güncelleme: 25.4.2023 23:02

Mantar toplarken kayalıklardan düştü: 9 saat sonra kurtarıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesine mantar toplamak için gittiği dağlık alanda kayalıklardan düşüp yaralanan Ergün Dinç (54) ekiplerin 9 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Mantar toplarken kayalıklardan düştü: 9 saat sonra kurtarıldı

Madenli bölgesindeki 1850 rakımlı dağlık alana mantar toplamaya giden Ergün Dinç kayalıklardan düşüp yaralandı. Ayağı kırılan Dinç, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede Ergün Dinç'in yerini tespit etti.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan askeri helikopterde bölgeye intikal etti. Ancak arazi şartları nedeniyle helikopter iniş yapamadı.

AFAD ve jandarma ekipleri kilometrelerce yol gidip Dinç'e ulaştı. Ergün Dinç sedyeyle ambulansa kadar taşınıp hastaneye kaldırıldı. Dinç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Mantar toplarken kayalıklardan düştü: 9 saat sonra kurtarıldı
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