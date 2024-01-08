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Giriş Tarihi: 8.1.2024 14:54

Marmara’nın batı ve orta kesimlerine 'fırtına' uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı yaptı.

DHA
Marmara’nın batı ve orta kesimlerine ’fırtına’ uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel İlçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)

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Marmara’nın batı ve orta kesimlerine 'fırtına' uyarısı
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