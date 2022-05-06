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Giriş Tarihi: 6.5.2022 02:51

Mayıs ayında karda mahsur kalan doktorlar kurtarıldı

İHA
Mayıs ayında karda mahsur kalan doktorlar kurtarıldı

Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda etkili olan kar ve tipi dolayısıyla yolda mahsur kalan 2 doktor AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

İlkbahar ayında adeta bugün kara kışın yaşandığı Bayburt'un yüksek kesimlerinde tipi ve soğuk hava etkisini artırdı. Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Soğanlı Dağı, Kılıçkaya Yaylasında 2 doktor arkadaş mahsur kaldı.

Hatice Betül Kahramantürk kontrolündeki araç, yoğun kar yağışının yaşandığı yaylada kara saplandı. Erzurum'dan Trabzon Uzungöl istikametine gitmek isteyen doktorlar navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucunda farklı yola saptı.

Kara saplanmış araç içerisinde yardım bekleyen arkadaşların yardımına Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığından jandarma ekipleri yetişti. AFAD ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik yoğun çabaları sonucunda saplandığı yerden çıkarılan araç, AFAD kontrolünde Bayburt şehir merkezine getirildi.

Ekiplere teşekkür eden doktorlar, Trabzon'a hareket etmek için yola koyuldular.

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Mayıs ayında karda mahsur kalan doktorlar kurtarıldı
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