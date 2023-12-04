Haberler Yaşam Haberleri Mazlum Gazze’nin yanında yer aldı, ‘Yahudi karşıtı’ iddiasıyla X hesabı kapatıldı
Giriş Tarihi: 4.12.2023 11:35 Son Güncelleme: 4.12.2023 11:37

Mazlum Gazze’nin yanında yer aldı, ‘Yahudi karşıtı’ iddiasıyla X hesabı kapatıldı

İslam Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen bir panelde konuşan çevirmen Ayçin Kantoğlu’nun bu konuşması sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Gazze’deki Filistinlilerin imanlı duruşundan örnekler veren ve İsrail tarafından öldürülen çocuklar için “Çocukların katledildiği bir dünyada ama ile başlayan bir cümle kurmanın imkânı ne vicdanen ne mantıken yoktur” diyen Kantoğlu’nun X hesabının Yahudi karşıtlığı şikâyetiyle kapatıldığı iddia edildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Mazlum Gazze’nin yanında yer aldı, ‘Yahudi karşıtı’ iddiasıyla X hesabı kapatıldı

İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) tarafından düzenlenen "İnsanlık Vicdanı Yol Ayrımında: Gazze" başlıklı panelde konuşan çevirmen Ayçin Kantoğlu, Gazze'de işgalci İsrail'in yaptığı zulme değinerek Gazze'deki Filistinlilerin imanlı duruşundan örnekler verip işgalci İsrail tarafından öldürülen çocuklara vurgu yaptı.

MAZLUMUN YANINDA YER ALDI. YAHUDİ KARŞITI İLAN EDİLDİ İDDİASI…

Kantoğlu konuşmasının bir bölümünde özetle "(Filistinliler) Korkmuyorlar! Şu anda dünyada onlardan daha korkusuz bir ulus zannetmiyorum olduğunu. Ölümden korkmuyorlar çünkü. Müthiş bir metanet var. Çocukların katledildiği bir dünyada ama ile başlayan bir cümle kurmanın imkânı ne vicdanen ne mantıken yoktur" ifadelerini de kullandı.

Kantoğlu'nun panel konuşmasından bölümler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kantoğlu mazlum Gazze halkının yanında yer aldığını sözleriyle açıkladığı için X hesabının X tarafından "Yahudi karşıtlığı" şikâyetiyle kapatıldığı iddia edildi. X ise Twitter Medya Politikası'nı ihlal ettiğinden geçici olarak hesabın kullanılamadığı bilgisini paylaştı. X hesabında profil bölümünde ise X tarafından şunlar yazıldı: @AycinKantoğlu Twitter Medya Politikası'nı ihlal ettiğinden geçici olarak kullanılamıyor. https://Daha fazla bilgi edinin." Kantoğlu ise X hesabının kapatılması ardından itiraz da bulundu.

NELER DEMİŞTİ?

Kantoğlu'nun konuşmasından bazı bölümlerin özeti ise şöyle: "Evladını kefenliyor ama ne bir isyan görüyorsun ne bir lanet okuma görüyorsun. Tevekkülle kalkıyor hamdediyor. Hepsi böyle. Ben hiç rastlamadım. Hiçbir videoda insan rastlamaz mı başka türlü davrananı. Yüzlerce binlerce video izledim. Son derece vatanseverler. Onları şu dünyada anlayabilecek, en iyi anlayabilecek toplum bizimkisi. Niye? 100 sene önce biz verdik bu savaşı, sınavı. Oradaki mücahidler gibi bizim de gazilerimiz vardı. Bizim neyimiz vardı, bu sınavı verirken? Silahımız da yoktu ama imanımız vardı. Haklıydık haklı, haklı olmanın verdiği müthiş bir kuvvete sahiptik. Bugün bu kuvveti Filistinlilerde görüyoruz. Gazze dışında dünyada her yer işgal altında, hepimiz işgal edildik. Bu savaş, insan haysiyetinin yeryüzünü aştığı bir savaştır. Çünkü haysiyetin yeryüzünde ineceği bir yer kalmadı. Kariyerimin bir anlamı kalmadı, kütüphanemin bile bir anlamı kalmadı; dönüp yaksam yeridir! Suyla abdest almadık, bak kanla aldırıyorlar. Ben hep, tefsire muhtaç olanın, tefsir edilmesi gerekenin, din olduğunu düşünürdüm meğer insanmış, kitap değilmiş. Kitap apaçıkmış, örtük olan insanmış. Çocukların katledildiği bir dünyada ama ile başlayan bir cümle kurmanın imkânı ne vicdanen ne mantıken yoktur."

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Mazlum Gazze’nin yanında yer aldı, ‘Yahudi karşıtı’ iddiasıyla X hesabı kapatıldı
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