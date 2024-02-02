Merhamete kurşun sıktı

İzmir'de müşteri gibi taksiye binen Delil Aysal'ın (19) silahla vurarak ağır yaraladığı taksi şoförü Oğuz Erge (44) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araç içi kamera tarafından kaydedilen görüntülerde mesaisini bitirip evine dönen taksici Oğuz Erge'nin 'üşümesin' diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından vurulduğu görülüyor. İyiliğinin kurbanı olan Erge'nin ölümü tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Oğuz Erge'nin taksici arkadaşları önceki gece konvoy oluşturup yaşananlara tepki gösterdi.Kardeşi Oğuz Erge gibi taksicilik yapan Mehmet Ali Erge, "Kardeşim iyi bir insandı. Ben de taksicilik yapıyorum. Kardeşim depremzedeleri ücretsiz taşırdı. Ben de taşıdım. Taksiciler olarak bu anlamda duyarlı insanlarız. Çok üzgünüm. Söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu. SABAH'a konuşan taksi sahibi Murat Akbaba ise, "Çok iyi bir insandı. İyilikseverdi. Yardım etmeyi severdi. Duraktaki diğer taksiciler de onu çok severdi. Depremzedeleri ücretsiz taşırdı. Olay sırasında taksiyi kapatıp Buca ilçesindeki evine gidiyordu. Yolda gördüğü gence üzülüp üşümesin diye aracına aldı. Başına bu geldi" diye konuştu. Öte yandan zanlı Delil Aysal'ın sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımları dikkat çekti.Tutuklanarak cezaevine gönderilen gaspçı Delil Aysal'ın polisteki ifadesinde "Araçtayken gasp fikri aklıma geldi ve eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.Oğuz Erge'nin sosyal medya hesabından 23 Aralık'ta Türk bayrağı önünde çektirdiği fotoğrafıyla yaptığı son paylaşımına yüzlerce beğeni ve yorum geldi. Oğuz Erge'nin 2 sene önce yaptığı bir paylaşımda ise, "Öyle çok yoruldum ki, kalbim bir yerde dursa da dinlensem" diye yazması dikkat çekti.Oğuz Erge'nin cenazesi memleketi Aydın'ın Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından ikindi namazını müteakip toprağa verildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Burada bizim yaptığımız uygulamanın haklı olduğunu gördük. Araç içerisindeki kamera sayesinde failin yüzü net bir şekilde görünüyordu. İş güvenliği ile ilgili bunun tedbiri araç kamerasıdır, teknolojik araçlar gereçlerdir. Bizde son 10 seneden beri hiçbir ölümlü hadise olmadı. Özellikle kamera caydırıcı oluyor. Bu hadiseyi yapan araçta kamera olduğunu bilmiyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü 6 saat gibi kısa bir süreçte faili yakaladı. İnşallah en ağır cezayı alır" dedi.