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Giriş Tarihi: 11.1.2022 20:31

Meteoroloji'den Isparta ve Konya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji’den Isparta ve Konya için ’kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısı için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yağışların yarın öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında beklenen kuvvetli yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 1200 ila 1400 metre üzeri yerlerde de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.

SEL, SU BASKINI, BUZLANMA...

Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji'den Isparta ve Konya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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