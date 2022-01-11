Meteoroloji’den Isparta ve Konya için ’kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneyi ve batısında beklenen kuvvetli yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 1200 ila 1400 metre üzeri yerlerde de kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı belirtildi.