Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur ve oruca nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili dolasıyla kandil günü oruç tutulur mu merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu müjdeleyen bu kutlu günü oruç ibadeti ile geçirecek kişiler tarafından merak edilen birtakım sorular mevcut. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç kaç gün tutulur, oruca nasıl niyet edilir?
Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmak farz ya da vacip olmasa da bu kıymetli ayların mümkün mertebe oruçla geçirilmesi çok kıymetli ve faziletlidir. Hz. Aişe'ye göre Hz. Muhammed (s.a.s) Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir ancak Mevlid kandili ve onun gibi kıymetli günlerde oruç tuttuğu ayrıca aktarılmaktadır.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir: Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.
Ancak Mevlid kandilinde oruç tutmak ya da tutmamak size bırakılan bir tercihtir. Dinen bir zorlama olmayan bu gecede dileyenler oruç tutarak Hz. Muhammed'i anar. Oruç tutmadan ibadetlerini yerine getirenler ise eş ve dost meclisinde Onun adını sık sık anar.
Mevlid Kandili'nde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir. İftar vakti geldiğinde abartmadan ve nefse yenilmeden, yemeklere boğulmadan sakin sakin ve dua ederek orucu açmak tavsiye edilir.