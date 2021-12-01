Haberler Yaşam Haberleri Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:13

Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

DHA
Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Diyarbakır'da, mide ve bağırsaklarında toplam 265,24 gram metamfetamin ile 523,9 gram eroin taşıdıkları tespit edilen 3 iranlı tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otogarda şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Ekipler, risk analizi uygulamasında şüphelilerin A.S.G., Y.Y.B ve S.E.Z. isimli İran vatandaşı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin organlarında uyuşturucu madde taşıyabileceğini değerlendiren ekipler, 3 kişiyi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Şüphelilere, burada yapılan kontroller sonucu tomografi çekildi. 3 kişinin mide ve bağırsaklarında tespit edilen uyuşturucu, uzman doktorların müdahalesiyle çıkarıldı. Şüpheli S.E.Z.'nin mide ve bağırsaklarından 2 kapsül halinde 74,36 gram metamfetamin, 18 kapsül halinde 172,8 gram eroin, Y.Y.B' den 3 kapsül halinde 115,05 gram metamfetamin, 39 kapsül halinde 351,18 gram eroin ve A.S.G. isimli şüpheliden ise 2 kapsül halinde 75,83 gram metamfetamin çıktı. Toplam 7 kapsül halinde 265,24 gram metamfetamin, 57 kapsül halinde 523,9 gram eroin taşıyan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız
Son dakika haberi | Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaşı için kritik gün geldi
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş asgari ücret açıklaması
Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 için ilkler yaşanabilir! İşte masadaki sürpriz: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Otobüs terminalinde yatan örgüt lideri! Esnafın hayatını kabusa çevirdi
Son dakika: Galatasaray'dan sağ kanada 3. aday! Dennis Man ve Ola Solbakken'den sonra...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA