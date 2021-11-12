Milli deniz topunun kalifikasyon süreçleri tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabında MKE Genel Müdürü Yasin Akdemir'in paylaşımını alıntılayarak, "Milli deniz topunun kalifikasyon süreçlerinin tamamlanıp kullanıma girmesini heyecanla bekliyoruz. Yerli ve milli üretim için var gücüyle çalışan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



MKE Genel Müdürü Yasin Akdemir ise söz konusu paylaşımında, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz 76/62 milli deniz topunun ilk test atışları başarıyla tamamlandı.

Ar-Ge'den üretime işte bu ekiple birlikte başardık. Hedefimiz yüzde 100 yerli ve mili üretim" açıklamasında bulundu.