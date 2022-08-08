Haberler Yaşam Haberleri Milli kayakçı kalbine yenildi
Giriş Tarihi: 9.8.2022

Milli kayakçı kalbine yenildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Milli kayakçı kalbine yenildi
Milli Takım kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgül 22 yaşında kalbine yenik düştü. Şamgül 4. Levent'te geç saatte gittiği arkadaşının evinden dün sabah erken saatlerde çıktı. Saat 05.30 sıralarında sokakta yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren genç, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç sporcu hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Şamgül'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan Şamgül'ün bilgilerine ulaşmaya çalışırken 3 genç, emniyete giderek arkadaşları için kayıp ihbarında bulundu. Türkiye Kayak Federasyonu da milli kayakçı için taziye mesajı yayımladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçekten satılıyor mu, doğru mu? 8 Ağustos 2022 kataloğu ile BİM psikolog gerçek mi, şaka mı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak nefesler tutuldu! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
KPSS ne zaman, sınav tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?
Bakan Dönmez 'Yarın büyük gün' diyerek duyurdu: "Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor"
Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbul’da nefes kesen maç! Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı…
Son dakika: FBI'dan Trump'ın evine şok baskın!
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli kayakçı kalbine yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA