Milli kayakçı kalbine yenildi

MilliTakım kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgül 22 yaşında kalbine yenik düştü. Şamgül 4. Levent'te geç saatte gittiği arkadaşının evinden dün sabah erken saatlerde çıktı. Saat 05.30 sıralarında sokakta yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren genç, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç sporcu hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Şamgül'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan Şamgül'ün bilgilerine ulaşmaya çalışırken 3 genç, emniyete giderek arkadaşları için kayıp ihbarında bulundu. Türkiye Kayak Federasyonu da milli kayakçı için taziye mesajı yayımladı.