Milli Teknoloji Hamlesi’nde bizim de payımız var

Üniversite sıralarından beri omuz omuza veren Sultan Gül, Büşra Yılmaz, Tuğçe Nur Erçetin ve Züleyha Demirci, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştiriyor. Toprakta bulunan mikroorganizmalardan gübre üretmeyi başaran 4 kadın girişimci, bitki verimini iki katına çıkaracak gübre projesiyle gıda kıtlığının önüne geçmeyi hedefliyor. AB fonu destekli Empowering Women in Agrifood (EWA) - Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci programında projeleriyle birinci olan genç girişimcilerden Sultan Gül, "Amacımız Milli Teknoloji Hamlesi. Bu hedefe artı bir değer katmak için çabalıyoruz. Türkiye'nin 2053 için net sıfır karbon emisyon hedefi doğrultusunda yeşil kategoride atacağı her adımda biz kadınların da bir emeğinin olmasını istedik" dedi.