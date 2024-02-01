Milyonluk yatları tasarlayan mimar ölümden döndü

Tuzla Tersanesi'nde lüks yatlar imal eden bir firmada çalışan iç mimarın, yat üretim bölümünde 5 metreden düşerek yaralanmasıyla ilgili davada ihmali bilirkişi raporu ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıl mart ayında, tersanede inşası tamamlanan yatların iç dizaynı için bir meslektaşıyla dolaşan 46 yaşındaki iç mimar Türkan H., yatın güvertesindeki boşluktan yaklaşık 5 metre aşağı düştü. Yaralanan mimar hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından yaşadığı kazanın ihmal olduğunu düşünen Türkan H., şikâyette bulundu. Bilirkişi raporunda ise, idari işler müdürü Güneş A. (37) ve iş güvenliği uzmanının ayrı ayrı asli kusurlu oldukları belirtildi. Savcılık, iki şüphelinin "Taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını isterken firma sahibi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.