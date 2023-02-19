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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Mimar Sinan’ın eseri depremzedeleri ağırlıyor

Mimar Sinan’ın eseri depremzedeleri ağırlıyor
MIMAR Sinan tarafından 1574'te hacı ve ticaret kervanlarının konaklaması için yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Hatay'daki depremzedeleri ağırlıyor. Hatay'ın Payas ilçesindeki külliye aradan geçen 449 yıla rağmen ayakta duruyor. Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkisiyle külliyede yalnızca camiye ait minarenin kubbesinin yıkıldığı görüldü. Külliye uzun yıllar sonra deprem nedeniyle evleri zarar gören depremzedeleri konuk ediyor. Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, "Burası tarihi eser ve dayanıklı olduğu için depremin ardından insanları barınması için buraya aldı" dedi. Depremzede Raziye Karataş ise, "Depremin ilk gününden beri burada kalıyoruz. Çok memnunuz" dedi.

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Mimar Sinan’ın eseri depremzedeleri ağırlıyor
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