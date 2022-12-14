Minik Alperen öldürülmüştü: Sanıkların cezası belli oldu

'VİCDANSIZ ANNE DEĞİLİM'

Suçsuz olduğunu savunan Emel Öner, ağlayarak yaptığı savunmada, "O geceyi yaşayan benim. Kızım ve Alperen arasında kaldım. O gece dehşet gecesiydi. Öyle vicdansız bir anne değilim. Harun sürekli beni tehdit etti. Ben yandım, derdimi kimseye anlatamadım. Ben bir anneyim. Tek suçum, o gün ölmemek. Adaletinize güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

'EN UFAK SUÇUM YOK'

Emel Öner'in yalan söylediğini iddia eden Harun Sezer ise "Mahallemiz sürekli insan hareketliliğinin olduğu bir yer. 'Kimseye haber veremedim' derken yalan söylüyor. Mezarın yerini dahi gösteren Emel'dir. Benim sabıkalarımdan sürekli bahsediyorlar ama benim bu olayda en ufak bir suçum yok. Alperen için kendi çocuğumdan vazgeçtim. İyi niyetimin kurbanı oldum. Adaletinize güveniyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Harun Sezer'i 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Emel Öner'in beraatine ve tahliyesine hükmedildi.