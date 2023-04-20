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Giriş Tarihi: 21.4.2023

Mobilya fabrikasında facia 1 itfaiye eri 3 işçi öldü

Bekir COŞKUN
Mobilya fabrikasında facia 1 itfaiye eri 3 işçi öldü
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında, önceki akşam saat 17.20 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki 2 atölyeye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri saatler süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

BİR İŞÇİ ARANIYOR
İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışmalarına başladı. Bu sırada tavan çökünce, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya (30), göçük altında kaldı. Hemen enkaza müdahale eden ekipler, itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın cansız bedenine ulaşabildi. Yangında kaybolduğu belirtilen 4 işçi için arama çalışması başlatan ekipler, 3 işçinin cansız bedenine ulaştı. Bir işçiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyleyen Vali Ali Hamza Pehlivan, "İtfaiye, AFAD, UMKE, ambulans ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çok yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışması yapıldı. İtfaiye eri Nazmi Çelikkaya, özveriyle görevini yaparken hayatını kaybetti" dedi.

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Mobilya fabrikasında facia 1 itfaiye eri 3 işçi öldü
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