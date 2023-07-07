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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Motosikletli genç kızı forklift hayattan kopardı

İstanbul’da motosikletiyle evine giderken aniden önüne çıkan forklifte çarpan 25 yaşındaki Merve Mıhçı hayatını kaybetti. Sakarya ve Muğla’da da iki genç motosiklet kazasında can verdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motosikletli genç kızı forklift hayattan kopardı
İstanbul Sancaktepe'de motosikletiyle seyir halinde olan Merve Mıhçı (25), Eski Ankara Caddesi üzerinden motosikletiyle evine dönerken yol kenarında aniden önüne çıkan forklift tipi iş makinesi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Merve Mıhçı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Genç kızın üvey babası Hüseyin Annaç ile amcası Yüksel Mıhçı, forklift sürücüsünün gözaltına alındığını ve hukuki olarak olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde Emirhan A. (21) motosikletiyle kuzeni H.A.'nın kullandığı otomobile çarptı.



Emirhan A. hayatını kaybetti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Nihat Küçük (18) hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şarampole devrilen minibüste bulunan Mehmet Çetin ve Nuri Yılmaz can verdi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Mehmet Zeki Yüzbaşı yaşamını yitirdi. Anadolu Otoyolu Bolu mevkiinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada Hüryet Kırtağ (61) ölürken 4'ü çocuk 19 kişi yaralandı.

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Motosikletli genç kızı forklift hayattan kopardı
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