Muğla’da İlk Yangın Helikopteri Göreve Başladı

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da 2 yangın söndürme hava aracı göreve başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki 1 Mayıs itibariyle bölgeye gelerek göreve başladı. Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlanacak olan yangın söndürme helikopterinin mürettebatı, 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

Yine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapacak ilk yangın söndürme uçağı Dalaman'da göreve başladı. Antonov tipi yangın söndürme uçağı Dalaman Havaalanında konuşlu olarak görev yapacak. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2024 yılı yaz döneminde 14 helikopter, 6 uçak ve 1 İHA olmak üzere 21 hava aracı görev yapacak.