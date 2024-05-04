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Giriş Tarihi: 4.5.2024 14:47 Son Güncelleme: 4.5.2024 14:55

Muğla’da İlk Yangın Helikopteri Göreve Başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri Marmaris’te göreve başladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da İlk Yangın Helikopteri Göreve Başladı

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da 2 yangın söndürme hava aracı göreve başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki 1 Mayıs itibariyle bölgeye gelerek göreve başladı. Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlanacak olan yangın söndürme helikopterinin mürettebatı, 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

Yine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapacak ilk yangın söndürme uçağı Dalaman'da göreve başladı. Antonov tipi yangın söndürme uçağı Dalaman Havaalanında konuşlu olarak görev yapacak. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2024 yılı yaz döneminde 14 helikopter, 6 uçak ve 1 İHA olmak üzere 21 hava aracı görev yapacak.

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Muğla’da İlk Yangın Helikopteri Göreve Başladı
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