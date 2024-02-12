Muhtarlık cinayetinde yeni gelişme: Samanlıkta yakalandı!

Şehitkâmil ilçesinin Köksalan Mahallesinde 31 Mart 2019 tarihindeki mahalli idareler seçimlerinde yaşanan muhtarlık kavgasında; muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Adem ve Eyüp Kaplan silahla vurularak öldürülmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 12 sanıktan Cuma Oğuz, 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezası almıştı.

Mahkeme Mehmet Çevik hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanıklar Işık Erman Oğuz ve Ahmet Oğuz hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından 6 yıl 6 ay, Cemal Oğuz'a aynı suçtan 16 yıl, eski muhtar Süleyman Oğuz'a "tehdit" suçundan 3 ay 22 gün ve jandarmaya direndiği gerekçesiyle 9 ay, Vural Oğuz hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıl, Muhammet Oğuz'a ise aynı suçtan 12 yıl hapis cezası vermişti.

Tutuksuz yargılanan ve hakkında yakalama kararı verilen sanıklardan Vural Oğuz, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı samanlıkta jandarma dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı, sağlık kontrolleri ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.