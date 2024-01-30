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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Müzik hafızayı dinç tutuyor

Müzik hafızayı dinç tutuyor
İngiltere yapılan bir araştırmada, müzikle uğraşmanın hafızayı dinç tutarak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına yardımcı olduğu tespit edildi. "International Journal of Geriatric Psychiatry" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları, müzikle uğraşan ve uğraşmayan kişilerin beyinlerinin nasıl yaşlandığını araştırdı. Araştırmada, enstrüman çalma, şarkı söyleme, nota okuma, müzik dinleme ve müzik yeteneğinin insan beyni üzerindeki etkileri 40-68 yaş arası 1100'den fazla kişi üzerinde incelendi. Sonuçlar, piyano ya da org çalan kişilerin müzikle uğraşmanın yararını daha fazla gördüğü ancak yalnızca müzik dinlemenin bilişsel sağlığa aynı şekilde etki etmediğini gösterdi.

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Müzik hafızayı dinç tutuyor
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