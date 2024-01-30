Müzik hafızayı dinç tutuyor

İngiltere yapılan bir araştırmada,müzikle uğraşmanınhafızayı dinçtutarak ilerleyen yaşlardabeyin sağlığınınkorunmasına yardımcıolduğu tespit edildi."International Journalof Geriatric Psychiatry"dergisinde yayımlanançalışmaya göre, ExeterÜniversitesi'nden biliminsanları, müzikle uğraşanve uğraşmayan kişilerinbeyinlerinin nasılyaşlandığını araştırdı.Araştırmada, enstrümançalma, şarkı söyleme, notaokuma, müzik dinleme vemüzik yeteneğinin insanbeyni üzerindeki etkileri40-68 yaş arası 1100'denfazla kişi üzerinde incelendi.Sonuçlar, piyanoya da org çalan kişilerinmüzikle uğraşmanınyararını daha fazla gördüğüancak yalnızca müzikdinlemenin bilişsel sağlığaaynı şekilde etki etmediğinigösterdi.