Ne güzel insansın sen Lokman ağabey

Konya'da yaşayan emekli Lokman Dığrak (52), doğup büyüdüğü Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sızma Mahallesi'nde kendi imkânları ile dağlardan su getirip çeşme yapıyor. Bugüne kadar 11 çeşmeyi bitiren ve çeşmelere 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir, Muhsin Yazıcıoğlu ile mahalledeki şehitlerin isimlerini veren Dığrak, 12'nci çeşmesini yapmak içinde kolları sıvadı. Dığrak, "Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Ben kilometrelerce uzaklıktan köyümüze su getiriyorum. Su boruları çekiyorum. Ama maalesef 'Neden benim yolumdan, tarlamdan boruları geçirdin' diyenler oluyor. Yeri geliyor annemin emekli maaşından bile para alıp çeşmelerin eksikliklerini karşılıyorum. Ailemden feragat edip çeşmelere harcıyorum. Bu çeşmeler Allah rızası için yapıldı. Köyün her yerinde dağda bayırda çeşmeler var. İnşallah yenilerini de yapacağım. Şehitlerimizin adlarının verildiği çeşmelerden insanlar, hayvanlar su içiyor. Bundan güzel daha ne olabilir? Yeter ki şehitlerimiz unutulmasın" dedi.