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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Nedim Urhan hoca, son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Nedim Urhan hoca, son yolculuğuna uğurlandı
Milli Nizam Partisi'nin kuruluşunda Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yanında yer alan ve bugüne kadar sayısız gencin yetişmesinde büyük emekleri olan İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Darul Erkam Derneği Onursal Başkanı Doç. Dr. Nedim Urhan (87) hayatını kaybetti.
Urhan'ın cenazesi dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakiben Karacaahmet aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye, AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanısıra çok sayıda vatandaş da katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da yayınladığı mesajda, "Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hadis hocamızdı ve Peygamberimiz (s.a.s)'in abdest duaları hadisini ezberleterek sınavda sormuştu. Bir hoca için ne güzel bir miras. Mekanı cennet, makamı âlî olsun" ifadelerine yer verdi.

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Nedim Urhan hoca, son yolculuğuna uğurlandı
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