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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Neredesin Ahmet

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Neredesin Ahmet
Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın felaketi depremde Ebrar Sitesi birçok aileye mezar oldu. 250'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde 7 kişilik Topal ailesinden 6 kişi hayatını kaybederken 20 yaşındaki Ahmet Topal'ın cenazesi ise çıkmadı. Ahmet'in yaşadığı yönünde umutları yeşeren akrabaları ise her yerde Ahmet'i arıyor. Ahmet Topal'ın depremzede olan kuzeni Tuncay Topal, Ebrar Sitesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarını takip ettiklerini ancak kuzeni Ahmet Topal'ın cesedinin çıkmadığını söyledi. Bu durumun umutlarını yeşerttiğini belirten Tuncay Topal, "Amcam, teyzem ve 4 çocuklarının cenazeleri enkazdan çıkarıldı. Ancak kuzenim Ahmet'in enkazdan cenazesi çıkmadı. Ben Ahmet ile saat 23.00 sıralarında konuştum. Bana 'Evin önündeyim, içeriye giriyorum' demişti. Tek ümidimiz o eve girmemiş olması. Enkazdan cesedinin çıkmaması Ahmet'in yaşıyor olma ihtimalini güçlendiriyor. Belki Ahmet yaralı olarak çıkarıldı ve hastanede tedavi görüyor. Biz kuzenim Ahmet'i arıyoruz. Kuzenimi görenlerin polise ya da bizlere haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu.

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Neredesin Ahmet
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