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Giriş Tarihi: 12.5.2024 15:34

Nevşehir'de kahreden olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Nevşehir'de raç sürücüsü Z.P. direksiyon başında rahatsızlandı. İnşaat duvarına çarparak aracını durdurabilen Z.P., kurtarılamadı.

İHA
Nevşehir’de kahreden olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Kıratlıoğlu Mahallesinde meydana gelen kazada 50 ACR 455 plakalı araç sürücüsü Z.P. direksiyon başında rahatsızlandı. Aracını hemen yanında bulunan bir inşaat alanına sürdü.

İnşaat duvarına çarparak duran aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki araç sürücüsü Z.P. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Z.P.'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nevşehir'de kahreden olay: Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
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