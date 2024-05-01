Niğde’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesi yolunda meydana geldi. Bayram Demiray yönetimindeki hafif ticari araç ile Yunus Can'ın kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen ardından olayı görenler 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Ticari araç sürücüsü Bayram Demiray tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Yunus Can ve 6 yaşındaki Çınar Demiray'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.