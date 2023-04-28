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Giriş Tarihi: 29.4.2023

Nisan sonu kar güzelliği

AA
Nisan sonu kar güzelliği
Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Esentepe Kayak Merkezi bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk ve Sinekli yaylaları ile Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası'nda da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Antalya'nın yüksek kesimlerinde de kar etikili oldu. Öte yandan Ardahan'ın Sulakyurt Köyü'nde tarlada çalışan 19 yaşındaki Caner Topçu yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Nisan sonu kar güzelliği
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