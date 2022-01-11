NUN Dijital Okulu başlıyor!

Bizler de buna istinaden bu yıl hedef kitlemizi her zamankinden daha geniş tuttuk ve NUN Dijital Okullar programını sadece öğrencilere değil 13 yaş ve üzerindeki herkese açık hale getirdik. Özellikle farklı sınıf düzeylerinde eğitim hayatına devam eden öğrenciler ve öğretmenler için büyük bir gelişim fırsatı sunmayı amaçladık.

Aynı zamanda daha önceki yıllarda yalnızca yarıyıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirdiğimiz eğitimleri bu yıl seneye yayarak 24 Ocak – 4 Şubat, 11 – 15 Nisan ve 20 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirmek üzere planladık.

Bizim ilke ve hedeflerimizden biri de bu çatı altında gerek örgün eğitim gören gerekse dijital ve diğer kamp programları yoluyla katılım gösteren herkesin hayat başarılarına katkıda bulunmak. Öğrencilerimizin katıldıkları bu programlar yoluyla ciddi bir mesafe katettiklerini söylemek mümkün.

Diliyoruz ki, katılımcıların ilgi ve memnuniyetleri doğrultusunda sürekli olarak geliştirdiğimiz projemiz, her dönem daha da büyüyerek öğrencilerin yarıyıl ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine vesile olacak" dedi.