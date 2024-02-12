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Giriş Tarihi: 12.2.2024 14:59 Son Güncelleme: 12.2.2024 15:16

Nusaybin’de sebze yüklü araç devrildi: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sebze yüklü araç yol kenarına devrildi, 1 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de sebze yüklü araç devrildi: 1 yaralı

Kaza, Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen sebze yüklü ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumu iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen araç Vinç ve Çekici yardımıyla bölgelerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Nusaybin’de sebze yüklü araç devrildi: 1 yaralı
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