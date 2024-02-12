Nusaybin’de sebze yüklü araç devrildi: 1 yaralı

Kaza, Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen sebze yüklü ticari araç sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumu iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen araç Vinç ve Çekici yardımıyla bölgelerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.