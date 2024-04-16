O bir anne

Şanlıurfa Ceylanpınar'da yaşayan Lokman ve Sultan Yılmaz çifti Temmuz 2020'de dördüncü çocukları İlknur'u kucaklarına aldı. Doğumdan 7 ay sonra İlknur'un iki bacağının farklı uzunlukta olduğu fark edildi. Ameliyat edilen İlknur'un 2 yaşında ikinci bir ameliyat olması gerektiği söylendi. Aile çocuklarını ikinci kez ameliyata alınacağının hazırlıklarını yaparken, tetkiklerde İlknur'un SMA Tip 1 olduğu tespit edildi. İlknur'dan önce de bir çocuklarını doğduğu gün kaybeden aile çocuklarının yurtdışında tedavi olabilmesi için hemen harekete geçti. Valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası henüz yüzde 56'ya ulaştı. Aile çocuklarının yaşaması için mücadele verirken anne Sultan Yılmaz'a göğüs kanseri teşhisi konuldu. Ancak kendi tedavisini öteleyen anne Yılmaz, "Kızıma benden başka bakacak kimse yok. Benim tedavim önemli değil. Önemli olan İlknur'umun yaşaması. Ne olur kızımın elinden tutun. Onun elinden tutup bir bakkala bile götüremedim. Kızıma bayramlık giydiremedim. Kilo almasın diye yemek yediremiyorum" dedi. Kızının tedavi parasının toplanabilmesi için evini ve işyerini sattığını belirten baba Lokman Yılmaz ise, "Ciğerimden bir şeyler sökülüyor. Acı çeken evladıma mı yanayım, 18 yaşında kardeşi için okulu bırakan oğluma mı? Yalvarırım sesimizi duyun" diye konuştu.