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Giriş Tarihi: 17.2.2023

O caddelerde artık acının izleri var

FERHAT ÜNLÜ FERHAT ÜNLÜ
O caddelerde artık acının izleri var
Vatanımızın 11 ilinde, coğrafyamızın İngiltere adası büyüklüğündeki hatırı sayılır bir bölümünde büyük bir yıkımlara yol açan 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a dün tan yeri ağarırken vardım. Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Malik Ejder Caddesi gibi kentin en önemli caddelerini doğal olarak artık tanımak mümkün değil. Buralar depremden önce bildiğimiz Kahramanmaraş şehrinin can damarı olan mıntıkalardı. Bu caddeler boyunca uzanan binaların önemli bir bölümünde enkaz kaldırma, sınırlı sayıdaki enkazda ise 'Bir can daha kurtarabilir miyiz' umuduyla sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına şahit oldum. Kentte en fazla can kaybının olduğu sitelerden biri olan Ebrar Sitesi'nde arama çalışmaları devam ediyor. Yakınlarının naaşına ulaşmaya çalışan vatandaşlar ise acı bekleyişini sürdürüyor. An itibarıyla Kahramanmaraş'taki toplam kayıp sayısı 11 bin 623.



24 SAAT MESAİ
Kentte yoğun bir afet mesaisi var. Şehrin ilk 48 saat ulaşılamayan tüm köylerine her gün helikopterle yardım taşınması bu mesainin sadece bir ayağını oluşturuyor. En önemli mesai, halen bir can daha kurtarılır mı umuduyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları. Kahramanmaraş Valilik binası depremde hasar aldığı için Afet Koordinasyon Merkezi, her sabah erkenden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında toplanıyor. Merkez, 11 gündür afetin yaralarının sarılması için neredeyse 24 saat mesai yapıyor. Bakan Soylu'nun, şafak vakti mesaisinden sonra geldiği Afet Koordinasyon Merkezi toplantısına 'davetsiz misafir' olarak ben de iştirak ettim. Gösterilen gayrete bizzat şahit oldum.

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O caddelerde artık acının izleri var
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