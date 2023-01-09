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Giriş Tarihi: 10.1.2023

O teyzenin akıl sağlığı tam çıktı

Bursa’da 9 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet’i bir yıl çöp eve hapseden teyze Kamuran Pınar A. hastanede gözlem altına alındı. Hazırlanan raporda, teyzenin akıl sağlığının yerinde ve cezai sorumluluğunun tam olduğu ortaya çıktı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
O teyzenin akıl sağlığı tam çıktı
Bursa'da 9 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı bir yıl çöp eve hapseden teyze Kamuran Pınar A.'nın 30 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianamede, babası olduğunu öne süren Ufuk Çelikkol'un ifadesi de yer aldı. Anne Yasemin A.'nın eski eşi olan Çelikkol, "Biz ayrılırken, erkek çocuğa hamileydi. Daha sonra çocuğu düşürdüğünü söyledi. Cem Muhammet'in benim oğlum olduğunu düşünüyorum" dedi. Çelikkol'un nüfus kayıt örneğini inceleyen savcılık, Cem Muhammed'in babası olduğuna dair herhangi bir kayda rastlamayınca, DNA testi yaptırılarak mağdur çocuğun babası olup olmadığının belirlenmesini kararlaştırdı. Babanın şikâyeti de DNA sonuçlanana kadar ayrı bir soruşturma üzerinden yürütülecek.



Soruşturma sürecinde savcılığın talebiyle İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınan Kamuran Pınar A.'nın cezai sorumluluğu da tam çıktı. İddianamede ayrıca Akdeniz Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre Cem Muhammet A.'nın bulunmaması halinde, beslenme eksikliği ve vücudunda meydana gelen yaralanmalar nedeniyle ölebileceği de belirtildi.

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O teyzenin akıl sağlığı tam çıktı
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