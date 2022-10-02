Odamız konforlu yemeğimiz çeşitli bütçemiz rahat daha ne olsun!
SABAH, Ankara Cebeci Site Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileriyle yemekhanede buluştu. Öğrenciler Başkan Erdoğan’ın müjdelerinin bütçelerini çok rahatlattığını söyleyerek “Yurtlarımızda bize sağlanan imkânlardan çok memnunuz. Her şey on numara” dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların ücretlerinin aylık 250 lira ile 450 lira arasındaki ücretlerinin sabit bırakılması ve beslenme yardımının 25 liradan 60 liraya çıkarılmasıyla ilgili müjdeleri öğrencileri sevindirdi. SABAH, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.
İlayda Ustabaş (Hacettepe ÜniversitesiHemşirelik bölümü öğrencisi): Yurt olanakları gayet iyi. Odamızda kendimize özel bölümler var. Yataklarımızla çalışma masalarımız ayrılmış. 4 kişilik odalarda kalıyoruz. Yemeklerimiz güzel, bütçemiz rahatladı. Daha ne olsun! Yağmur Demir (Yıldırım BeyazıtÜniversitesi Metalurji ve MalzemeMühendisliği bölümü öğrencisi): Yurttan memnunum. Temizlik de on numara.
Nihal Ceren (Ankara ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik bölümü öğrencisi): Beslenme yardımının artırılması harika oldu. Vejetaryenler için bile seçenek sunuluyor. Kahvaltıya geç kaldığımızda' ücretsiz sandviç al götür' uygulamasından yararlanıyoruz. Sude Öztürk (AnkaraÜniversitesi Beslenme veDiyetetik bölümü öğrencisi): Yemekleri çeşitli ve güzel. Her gün değişiyor ve kaliteli malzeme kullanılıyor.
Seher Demirbaş (AnkaraÜniversitesi Özel EğitimÖğretmenliği bölümü öğrencisi): Börek, zeytin, çay, peynir her şeyimi aldım. Yurtta doyurucu bir kahvaltı yapıyorum. Merve Akay (AnkaraÜniversitesi BiyomedikalMühendisliği bölümüöğrencisi): Yurt ücretlerinde artış olmaması bütçemizi rahatlattı. Uygun fiyata da konaklayabiliyoruz.