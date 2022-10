Odamız konforlu yemeğimiz çeşitli bütçemiz rahat daha ne olsun!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların ücretlerinin aylık 250 lira ile 450 lira arasındaki ücretlerinin sabit bırakılması ve beslenme yardımının 25 liradan 60 liraya çıkarılmasıyla ilgili müjdeleri öğrencileri sevindirdi. SABAH, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi.Yurt olanakları gayet iyi. Odamızda kendimize özel bölümler var. Yataklarımızla çalışma masalarımız ayrılmış. 4 kişilik odalarda kalıyoruz. Yemeklerimiz güzel, bütçemiz rahatladı. Daha ne olsun!: Yurttan memnunum. Temizlik de on numara.Beslenme yardımının artırılması harika oldu. Vejetaryenler için bile seçenek sunuluyor. Kahvaltıya geç kaldığımızda' ücretsiz sandviç al götür' uygulamasından yararlanıyoruz.Yemekleri çeşitli ve güzel. Her gün değişiyor ve kaliteli malzeme kullanılıyor.Börek, zeytin, çay, peynir her şeyimi aldım. Yurtta doyurucu bir kahvaltı yapıyorum.Yurt ücretlerinde artış olmaması bütçemizi rahatlattı. Uygun fiyata da konaklayabiliyoruz.