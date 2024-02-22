Oğlunu öldüren baba hayatına son verdi

Kahramanmaraş etüt merkezi sahibi, emekliöğretmen Derviş Nebi Köse(52), oğlu Oğuz KağanKöse'yi (25) tabancaylaöldürüp ardından aynısilahla hayatına son verdi.Olay, dün öğle saatlerinde,Elbistan ilçesi KızılcaobaMahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, emekli öğretmen DervişNebi Köse ile oğlu Oğuz Kağan Köse,sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyleDerviş Nebi Köse, yanındakitabancayla oğluna peş peşe ateşetti. Oğuz Kağan Köse, göğsüne isabeteden kurşunlarla ağır yaralanırken,Derviş Nebi Köseaynı silahı başına dayayıpateş etti. ElbistanDevlet Hastanesi'ne kaldırılanbaba-oğul kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturmabaşlatılırken, OğuzKağan Köse'nin sürekli tehditlebabasından para istediği, vermeyincede darp ettiği öne sürüldü. OğuzKağan Köse'nin son olarak 17 Şubat'taaynı nedenle babası Derviş Nebi veannesi Fatma Köse'yi darp ettiği, Köseçiftinin de emniyete gidip çocuklarındanşikâyetçi olduğu belirtildi. DHA