Oğlunu öldüren baba hayatına son verdi

Kahramanmaraş etüt merkezi sahibi, emekli
öğretmen Derviş Nebi Köse
(52), oğlu Oğuz Kağan
Köse'yi (25) tabancayla
öldürüp ardından aynı
silahla hayatına son verdi.
Olay, dün öğle saatlerinde,
Elbistan ilçesi Kızılcaoba
Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, emekli öğretmen Derviş
Nebi Köse ile oğlu Oğuz Kağan Köse,
sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle
Derviş Nebi Köse, yanındaki
tabancayla oğluna peş peşe ateş
etti. Oğuz Kağan Köse, göğsüne isabet
eden kurşunlarla ağır yaralanırken,
Derviş Nebi Köse
aynı silahı başına dayayıp
ateş etti. Elbistan
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
baba-oğul kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma
başlatılırken, Oğuz
Kağan Köse'nin sürekli tehditle
babasından para istediği, vermeyince
de darp ettiği öne sürüldü. Oğuz
Kağan Köse'nin son olarak 17 Şubat'ta
aynı nedenle babası Derviş Nebi ve
annesi Fatma Köse'yi darp ettiği, Köse
çiftinin de emniyete gidip çocuklarından
şikâyetçi olduğu belirtildi. DHA