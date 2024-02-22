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Giriş Tarihi: 23.2.2024

Oğlunu öldüren baba hayatına son verdi

Oğlunu öldüren baba hayatına son verdi
Kahramanmaraş etüt merkezi sahibi, emekli öğretmen Derviş Nebi Köse (52), oğlu Oğuz Kağan Köse'yi (25) tabancayla öldürüp ardından aynı silahla hayatına son verdi. Olay, dün öğle saatlerinde, Elbistan ilçesi Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen Derviş Nebi Köse ile oğlu Oğuz Kağan Köse, sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Derviş Nebi Köse, yanındaki tabancayla oğluna peş peşe ateş etti. Oğuz Kağan Köse, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, Derviş Nebi Köse aynı silahı başına dayayıp ateş etti. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğul kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Oğuz Kağan Köse'nin sürekli tehditle babasından para istediği, vermeyince de darp ettiği öne sürüldü. Oğuz Kağan Köse'nin son olarak 17 Şubat'ta aynı nedenle babası Derviş Nebi ve annesi Fatma Köse'yi darp ettiği, Köse çiftinin de emniyete gidip çocuklarından şikâyetçi olduğu belirtildi. DHA
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Oğlunu öldüren baba hayatına son verdi
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