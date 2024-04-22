Öğrenciler tarımı okulda öğreniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Okulda Çiftlik' Projesi'yle Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Türk Kadınlar Birliği Ortaokulu'nun bahçesine öğrenciler meyve fidanı dikti. "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla devam eden proje çerçevesindeki etkinliğe katılan Kaymakam Murtaza Dayanç, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ve Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal, öğrencilerle tarım üzerine sohbet edip şeftali fidanlarının ilk can suyunu da birlikte verdi. Proje kapsamında okul bahçesine 40 adet narenciye ve sert çekirdekli meyve fidanı dikimi yapılırken 60 metrekare alana da sera kurularak sebze yetiştirilmesi sağlanacak.