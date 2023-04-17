Öğrencilerden anlamlı sergi

TIP doktoru ve sanatçı Ordinaryüs Prof. Dr. Ahmed Süheyl Ünver'in 'Sevdiğim İstanbul' eserindeki 53 suluboya çalışması öğrencilere ilham kaynağı oldu. Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu öğrencileri ilk olarak, Ünver'in tuvale yansıttığı Üsküdar'daki 27 tarihi yapıyı ziyaret edip fotoğraflarını çekti. Kentin tarihini yakından tanıyan öğrenciler daha sonra tuval başına geçerek Ünver'in eserlerinin replikasını hazırladı.Genç ressamların suluboya çalışmalarını kapsayan sergi, Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'nde törenle açıldı. Sergiyi gezen Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğrencileri tebrik ederek okula resim atölyesi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Üsküdar Harem Defterdar Camii'nden Yeni Cami'ye pek çok tarihi yapının resmedildiği sergi 28 Nisan'a kadar gezilebilecek.