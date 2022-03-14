Okan Alkan’ın katili ilk kez hakim karşısında! Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı...

Olay 10 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul, Bağcılar'da meydana geldi. İddialara göre Mahir Kılınç (24) Okan Alkan ile evinin önünde buluştu. Tartışmanın ardından Kılınç, Okan Alkan'a ruhsatsız tabancayla 5 el ateş etti. Okan Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahir Kılınç hakkında "Kasten öldürme" ve "Ruhatsız silah alma, bulundurma" suçlarından müebbet hapis cezası ve 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mahir Kılınç bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul Okan Alkan'ın ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.
"İSTEYEREK VURMADIM"
Tutuklu sanık Mahir Kılınç savunmasında "Maktulle bu olaydan önce aramızda anlaşmazlık yoktu. Ancak maktul abime ve yeğenime uyuşturucu satıyordu, o yüzden onunla görüşmek istedim. Üstümde silah yoktu. Okan'ın yanına gittiğimde iki kişiydiler. Okan'a uyuşturucu satması hakkında konuştuk, bana küfür etmeye başladı. Aramızda tartışma çıktı, o esnada üzerindeki silahını çekti. Okan çıkardığı silahı kasıklarıma doğru doğrulttu. Birbirimize girdik, boğuştuk, yere düştük. Biz yere düşünce maktulün elindeki silah da yere düştü. Ben yerdeki silahı aldım. Maktul ve arkadaşı üzerime doğru geldi, kaçmaya başladım. Bu esnada yerden aldığım silahla arkaya doğru ateş ettim. Maktulü bilerek ve isteyerek vurmadım. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Tabancayı da kaçarken, araca bindikten sonra çöp konteynerın içine attım.
Maktulün annesi Ayfer Alkan ifadesinde "Oğlum olaydan bir hafta önce kadar evde telefonla hararetli bir konuşma yapmıştı. Bu nedenle bir hafta evden çıkmadı. Evden çıkmaya korkuyordu. Olay günü de telefon geldi, bu telefondan sonra yüz ifadesi değişti. Eşofmanı ile evden dışarı çıktı. Üzerinde silah yoktu. Silah sesleri duyunca asker uğurlaması yapıldığını düşündüm. Sonrasında oğlumu yerde buldum." dedi.
"OĞLUM BANA 'MAHİR KILINÇ YAPTI' DEDİ"
Maktul Okan Alkan'ın babası Tayfur Alkan ise ifadesinde "Oğluma telefon geldikten sonra rengi değişti. Ne olduğunu sordum, 'görüşüp, geleceğim' dedi. Ayağında terlik, üzerinde eşofmanla evden ayrıldı. Üzerinde silah olsaydı, ben zaten evden çıkmasına müsaade etmezdim. Silah sesleri duyunca dışarı çıktım. Evin 10-15 metre karşısında oğlum yerdeydi, kimin yaptığını sordum, 'baba, Mahir Kılınç yaptı' dedi." diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
"ANNE BENİ VURDULAR"
Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın açıklamasında bulunan anne Ayfer Alkan "Ne oldu dedim 'anne bir şey yok' dedi dışarı çıktı çocuk. Dışarı çıktığı anda silah sesi duydum. Daha sonra camdan baktığımda oğlum bana 'anne beni vurdular sırtımdan, beni kurtar' diye. Ben gittiğimde kucağıma düştü. Adalet istiyorum. Benim oğlum evlenecekti nişanlıydı düğünü olacaktı" dedi.