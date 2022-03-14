Okan Alkan’ın katili ilk kez hakim karşısında! Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı...

Maktulün annesi Ayfer Alkan ifadesinde "Oğlum olaydan bir hafta önce kadar evde telefonla hararetli bir konuşma yapmıştı. Bu nedenle bir hafta evden çıkmadı. Evden çıkmaya korkuyordu. Olay günü de telefon geldi, bu telefondan sonra yüz ifadesi değişti. Eşofmanı ile evden dışarı çıktı. Üzerinde silah yoktu. Silah sesleri duyunca asker uğurlaması yapıldığını düşündüm. Sonrasında oğlumu yerde buldum." dedi.

"OĞLUM BANA 'MAHİR KILINÇ YAPTI' DEDİ"

Maktul Okan Alkan'ın babası Tayfur Alkan ise ifadesinde "Oğluma telefon geldikten sonra rengi değişti. Ne olduğunu sordum, 'görüşüp, geleceğim' dedi. Ayağında terlik, üzerinde eşofmanla evden ayrıldı. Üzerinde silah olsaydı, ben zaten evden çıkmasına müsaade etmezdim. Silah sesleri duyunca dışarı çıktım. Evin 10-15 metre karşısında oğlum yerdeydi, kimin yaptığını sordum, 'baba, Mahir Kılınç yaptı' dedi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"ANNE BENİ VURDULAR"

Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın açıklamasında bulunan anne Ayfer Alkan "Ne oldu dedim 'anne bir şey yok' dedi dışarı çıktı çocuk. Dışarı çıktığı anda silah sesi duydum. Daha sonra camdan baktığımda oğlum bana 'anne beni vurdular sırtımdan, beni kurtar' diye. Ben gittiğimde kucağıma düştü. Adalet istiyorum. Benim oğlum evlenecekti nişanlıydı düğünü olacaktı" dedi.