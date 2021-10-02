Okul çıkışı birbirlerine girdiler! Liseli kızların kavgası kamerada

Alınan bilgiye göre, liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parka gitti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kız öğrenciler bir anda park içerisinde birbirleriyle kavga edip yumruklaşmaya başladı.

Adana'da liseli kız öğrenciler okul çıkışı parkta yumruk yumruğu böyle kavga etti

Yanlarında bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Park güvenliği ile vatandaşların olaya müdahil olmasıyla kavga son buldu.