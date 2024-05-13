Olası afetlerde Marmara'ya umut olacak! "Hızır 41 afet mutfağı" Projesi'nde sona geliniyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından afete hazır bir şehir oluşturma çabalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül'de temelleri atılan Afet Mutfağı projesinde, çalışmaları hızla devam ettiriyor.

5 BİN 200 METREKARELİK KAPALI ALAN

Yapılan çalışmalar kapsamında binanın betonarme imalatı tamamlanmış, duvar ve sıva işlemleri ise devam ediyor. 420 gün içinde tamamlanması hedeflenen tesis, 5 bin 300 metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak. Tesiste, kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri bulunacak.

MARMARA'YA UMUT OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin ilerleyişini sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda, "Afet durumunda Marmara Bölgesine hizmet verecek Hızır 41 Afet Mutfağı Gıda Üretim Tesislerini tamamlıyoruz. Ne Yapacak bu tesis? 36 bin kişiye 3 öğün yemek 100 bin kişiye çorba hazırlayacak" ifadelerini kullandı ve projenin son fotoğraflarını yayınladı.