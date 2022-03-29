Öldüren iddia

ÇanakkaleEceabat'ta, arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Samet Umut Öner boğularak hayatını kaybetti. İddiaya göre arkadaşları, Öner'in cebindeki 100 lirayı gizlice aldı. Parasını isteyen Öner'e arkadaşları "denize atlayıp ilerideki tekneye dokunması halinde parasını geri vereceklerini" söylediler. Arkadaşlarının "Yapamazsın, iddiaya var mısın?" demesi üzerine Öner, kendini soğuk suya attı. Tekneye doğru kulaç atan Öner, tekneye dokunmasına rağmen dönerken arkadaşlarının "Görmedik" demesi üzerine tekrar tekneye doğru yüzmeye başladı. Ancak talihsiz genç, ters akıntıya kapılıp kayboldu. Arkadaşları olan yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik geldi. Arama sonucu denizden çıkarılan gencin kalbinin durduğu belirlendi. Kalbi tekrar çalıştırılıp hastaneye kaldırılan Öner, kurtarılamadı.