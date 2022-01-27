Öldüren kurşunlar masa altından

Beşiktaş’ın eski yöneticisi, sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendisine ait balıkçıda kasıklarından vurularak öldürüldü. Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförünü de yaralayarak olay yerinden kaçan 6 zanlıdan 2’si yakalandı
Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), İstanbul'da kendisine ait balık lokantasında silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Yaralı haldeyken, "Kurtarın beni lütfen" diyen iki çocuk babası avukatın, iki grup arasındaki konut satışından kaynaklı kâr payı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa kurban gittiği belirtildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünü de yaralayan 6 şüpheliden 2'si yakalandı. Bakırköy'deki Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda önceki gece 00.30 sıralarında yaşanan cinayet, iddialara göre şöyle gelişti:
'LÜTFEN BENİ KURTARIN'
Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendisi ve abisinin sahibi olduğu restoranda yemek yedi. Akşam 18.00 sıralarında yanına Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman da geldi. Ancak Orman, uçağa yetişeceğini belirterek saat 20.00 gibi mekândan ayrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına 3 kişi geldi. 3 kişi de dışarıda bekliyordu. Bir müvekkilinin 1 milyon 480 bin liralık ev satışından yüksek kâr elde ettiğini öne süren şüpheliler, bir süre Mahmutyazıcıoğlu ile görüştü. Daha önceden de bu kişilerle görüşme yaptığı kaydedilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun taraflar arasında orta yol bulmaya çalıştığı belirtildi. Görüşme anında sözlü tartışma çıktı. Silahlı saldırgan masanın altından Mahmutyazıcıoğlu'nun kasık bölgesine ateş etti. Ardından ayağa kalkarak bir kez daha ateş açan şüpheli, sürükleyerek dışarı çıkardıkları Mahmutyazıcıoğlu'na 5 el daha ateş etti. Kasık bölgesine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine ilk yardım yapan sağlık görevlilerine son sözleri ise, "Lütfen beni kurtarın" oldu. Mahmutyazıcıoğlu tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti, hafif yaralanan şoförü ise hastaneye kaldırıldı.
DÖRT ŞÜPHELİ ARANIYOR
Saldırıda silahı kullanan kişinin, olay yerine geldiğinde kendisini "Drej kod adlı 27 yaşındaki Ali Y.'nin yeğeniyim" diyerek tanıtan Kadir Y. olduğu ileri sürüldü. Polis, kimliklerini belirlediği 6 şüpheliden Uğur Can B. ve Gökhan K.'yı yakaladı. Kadir Y., Ali Y., Seccad Y. ve Serkan D.'yi de yakalamak için de çalışma başlattı. Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na devredildi. Beşiktaş Kulübü acı haber üzerine taziye mesajı yayımladı.
'KARDEŞİMİ KAYBETTİM'
MAHMUTYAZICIOĞLU, eski başkan Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Orman, "Kardeşimi kaybettim. Çok sevdiğim bir insandı. Hâlâ olayın şokundayım. Çok üzgünüm. Saat 18.00'de yanına gittim, 20.00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı. ABD'ye gitmeden önce 'Gel bir yemek yiyelim' dedi. O yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım" dedi.
CENAZESİ, RİZE'YE GÖNDERİLECEK
OTOPSİ için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeyi almaya gelen Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz, "Olayın arka planı nedir bilmiyorum. Gerekli incelemeler polis ekiplerince yürütülüyor. Cenaze Rize'ye, ailesinin yanına gönderilecek" dedi.
'KENDİSİNİ MİNNETLE ANACAĞIZ'
BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay, neden olduğu bilinmiyor. Çok üzüldüm" diye konuştu.