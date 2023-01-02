Ölüm mesai yolunda yakaladı: 6 memur can verdi

Mardin merkez ile Ömerli ilçeleri arasında çalışan valilik ve üniversite personelini taşıyan servis aracı, dün sabah Alıçlı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak savruldu. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan araç, hurdaya döndü. Araçta bulunanlardan Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu çalışanı Fatma Kaya, öğretmen Büşra Keleş ile valilik çalışanı Kamuran Önen, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Ruken Adam yaşamını yitirdi. Yaralanan 5 kişi hastanelerde tedaviye alındı. Abdullah Macit'in babası Şükrü Macit'in köy korucusu olduğu, 1993'te Mardin Midyat'a bağlı Ortaca köyünde PKK'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit düştüğü öğrenildi.Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Oyaca mevkiinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yaralı olarak kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yanında bulunan Enes Şahin (18) araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak Enes Şahin feci şekilde can verdi.Ahmet Erdem SucuAntalya Manavgat'ta ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçen İclal Hülya B., Side'de otomobilin kontrolünü kaybedince önce refüjdeki ağaçlara, ardından da palmiyeye çarptı. Otomobilde sıkışan Ahmet Erdem Sucu (31) öldü. Aracın tavanı açılarak çıkarılan sürücünün ise 1.17 promil alkollü olduğu belirlendi. Bursa Mudanya'da, dün sabah yoğun siste kontrolden çıkarak direğe çarpan otomobilin sürücüsü Enver Şahin (35) öldü, eşi yaralandı. Gaziantep İslahiye'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücü Şafak Suvar (49), Denizli'nin Kale ilçesinde geri kayan aracının ezdiği Ali Coşkun (86), Antalya Serik ve İzmir Kınık'ta devrilen traktörlerinin altında kalan iki sürücü hayatını kaybetti.