Ölüme koştu! Koşarak karşıya geçmeye çalışan adama minibüs çarptı

Nevşehir'de Zübeyde Hanım Caddesi'nden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Ünsal'a (60) Ö.F.Ö. idaresindeki minibüs çarptı. Minibüsün çarpmasıyla savrulan Ünsal ağır yaralandı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri satılmış Ünsal'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Satılmış Ünsal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ünsal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, minibüs şoförü Ö.F.Ö ise gözaltına alındı. Minibüstü bulunan yolcu ise kazayı, "Yaya biranda koşarak yola çıktı, anlık bir durumdu. Şoför sol tarafta kaldırım olduğu için kaçamadı. Yayaya vurdu" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.