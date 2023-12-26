Ölüme koştu! Koşarak karşıya geçmeye çalışan adama minibüs çarptı

Ünsal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, minibüs şoförü Ö.F.Ö ise gözaltına alındı. Minibüstü bulunan yolcu ise kazayı, "Yaya biranda koşarak yola çıktı, anlık bir durumdu. Şoför sol tarafta kaldırım olduğu için kaçamadı. Yayaya vurdu" dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.