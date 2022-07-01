Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 1 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama
Giriş Tarihi: 1.7.2022 22:12 Son Güncelleme: 1.7.2022 22:12

On Numara sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 1 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

On Numara sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 1 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ büyük ikramiye sorgulama

On Numara sonuçları” her hafta 2 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralar belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduran şans oyunu severler yoğun şekilde kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “On Numara sonuçları açıklandı mı?” şeklindeki soruya yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 1 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama sayfası detayları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen On Numara sonuçları bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (1 TEMMUZ)

On Numara sonuçları, 1 Temmuz MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Temmuz On Numara sonuçları

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.



NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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