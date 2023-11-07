Önce anne ve kızını, sonra kendisini öldürdü

Adapazarı'nda inşaat vinci kiralama işi yapan Barbaros Tüzün (48) bir süredir ilişki yaşadığı 2 çocuk annesi Filiz Akçay'ı ve 14 yaşındaki kızı Selin Akçay'ı silahla vurarak öldürdü. Tüzün daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Ölen kadının bir kızı ise staj için 15 dakika önce evden çıkınca ölümden kurtuldu. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi 40. Sokak'ta meydana gelen olay sonrası eve gelen genç kız, sinir krizi geçirdi. 3 cenaze otopsi için adli tıbba gönderildi. Olayla ilgili soruştuma açıldı.